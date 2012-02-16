Двенадцатый и последний ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся через несколько минут. За столом уже собрались приглашенные гости, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора, напомним, всегда выбирают они сами.

Сегодняшний вечер посвящен эмиграции. Гости предыдущих ужинов говорили о многом: современном образовании и красоте, развитии общественных пространств и всплеске гражданских инициатив, моде на спорт, имидже Москвы, старых и новых развлечениях. Но главный вопрос по-прежнему стоит перед тысячами людей: ждать ли перемен к лучшему или действительно пора валить?

  

Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.
Двенадцатый ужин посвящён эмиграции.

Гости ужина:

Владимир Сорокин — писатель

Николай Фоменко — актер, шоумен, создатель спорткара Marussia

Данила Антоновский — сооснователь мужской парикмахерской Chop-Chop

Антон Севидов — музыкант, фронтмен группы Tesla Boy

Илья Осколков-Цепципер — президент института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»


За ходом дискуссии можно наблюдать с 20:00 в режиме реального времени на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village ровно через неделю.


 

РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
ИМИДЖ МОСКВЫ

 

РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ﻿