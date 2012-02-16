Город
Званым гостем последнего ужина станет Владимир Сорокин
Гости последнего ужина в баре Strelka обсудят сегодня тему эмиграции. Наблюдать за дискуссией можно на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Ужины в баре Strelka.
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Двенадцатый и последний ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся через несколько минут. За столом уже собрались приглашенные гости, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора, напомним, всегда выбирают они сами.
Сегодняшний вечер посвящен эмиграции. Гости предыдущих ужинов говорили о многом: современном образовании и красоте, развитии общественных пространств и всплеске гражданских инициатив, моде на спорт, имидже Москвы, старых и новых развлечениях. Но главный вопрос по-прежнему стоит перед тысячами людей: ждать ли перемен к лучшему или действительно пора валить?
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Гости ужина:
Владимир Сорокин — писатель
Николай Фоменко — актер, шоумен, создатель спорткара Marussia
Данила Антоновский — сооснователь мужской парикмахерской Chop-Chop
Антон Севидов — музыкант, фронтмен группы Tesla Boy
Илья Осколков-Цепципер — президент института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
За ходом дискуссии можно наблюдать с 20:00 в режиме реального времени на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village ровно через неделю.
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РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
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РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
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