Спецпроекты«Работая на кого-то, ты помогаешь устраивать чужую жизнь»: Как живут фрилансеры
Как быть, если нет стабильного дохода
Жизнь фрилансера, у которого нет стабильного дохода, может быть непредсказуемой. Для совместного проекта с картой рассрочки «Совесть» мы поговорили с тремя свободолюбивыми людьми, которые работают на себя. Они рассказали о том, как устроена их финансовая жизнь, как они справляются с нестабильностью и что делать в ситуациях, когда денег не хватает.
Я долго не умел обращаться с деньгами, но два года назад установил на телефон приложение CoinKeeper, которое учитывает расходы, и стал записывать каждую копейку. Затем это уже вошло в привычку, и полтора года я фиксировал все траты. Большая часть денег у меня уходит на образование, увлечения и путешествия. Но в приложении я не считал расходы, связанные с бизнесом: оплата бухгалтера, налогов, гонораров и прочего — для этого у меня отдельная вкладка.
Когда я начал работать с большими проектами и подрядчиками, которым я должен вовремя заплатить гонорар, то довольно быстро выяснил, что без финансовой подушки безопасности это делать сложно.
Все мои проекты разные. На одних проектах я работаю с двумя операторами, а где-то мне нужно 15 человек. Не все клиенты платят аванс, и не все платят непосредственно после того, как работа сдана, а людям я должен отдать гонорар практически сразу. Бывало так, что работа сделана, а денег у меня не осталось, все раздал. В таких случаях пользуюсь кредитной картой.
Но деньги мне не жалко, я всегда трачу, не откладываю. Это скорее минус. Недавно я всерьез задумался, что буду делать на пенсии, ведь ее мне платить никто не будет, а зарабатывать в 70 лет будет, скорее всего, сложнее. Наверное, надо откладывать 10 % с каждого гонорара и учиться инвестировать.
«Чтобы приносить пользу работодателю, не нужно сидеть в офисе с 9:00 до 18:00»
Деньги, как правило, уходят на книги, мастер-классы, курсы. Это не крупные траты, где-то от 10 до 30 тысяч в месяц. Часто хожу на мастер-классы по фотографии, они обычно дороже всего остального. При этом фотография — мое хобби, этим я не зарабатываю на жизнь. На саморазвитии, спорте и отдыхе не экономлю никогда, но это не крупные траты, где-то от 10 до 30 тысяч в месяц по каждой категории.
Обычно я не остаюсь без проектов, работа всегда есть. Самый длительный перерыв — две недели. Бывает, что месяц нет крупного проекта, но есть небольшие. Я не переживаю по этому поводу, работа всегда приходит. При этом я могу выбирать, с кем работать, а с кем нет.
Есть такая фраза: «работая на кого-то, ты помогаешь устраивать чужую жизнь». Работая на себя, я выстраиваю жизнь собственную. Я работал в офисе, но мне надоело, перестало интересовать, хотя в офисной жизни много плюсов.
Чтобы приносить пользу работодателю, не нужно сидеть в офисе с 9:00 до 18:00. Лет пять назад, устраиваясь на работу, я сразу сказал, что с меня надо спрашивать за результат работы, а не где я в этот момент нахожусь — на набережной в другом городе или за соседним столом. Это неважно до тех пор, пока есть результат.
Я мог встретиться на обеде посередине недели с товарищем и улететь в Израиль прямо из кафе. Ноутбук у меня всегда с собой, и я знаю, когда и какую я должен выполнить работу. Это свобода, но при этом часто приходится работать в отпуске или в выходные.
Уже три года я работаю на себя. Впрочем, работаешь на себя ты только сначала. Потом, когда пора расти, появляются сотрудники — и начинаешь работать на них тоже. Ведь нужно давать им работу и обеспечивать зарплатой. Если хочешь развиваться, нужна команда, которая может делать то же, что и ты, а некоторые вещи даже лучше.
Стабилизировать доход сложно, сегодня кафе заказывает у тебя пирожки, завтра — у кого-то другого, а послезавтра вообще закрывается. Заключил контракт, курс резко изменился — и маржа стала гораздо меньше. Или как было летом: управляющая компания, которая сдает нам помещение, попросила платить на 30 % больше. Обещали, что деньги пойдут на благоустройство территории, но что-то я пока его не заметила.
Нужно все планировать, и чем больше оборот, тем это важнее. Необходимо прописывать, что в районе 7-го числа и 23-го числа каждого месяца объемы заказов увеличиваются, потому что это дни выдачи авансов и зарплат. Перед Новым годом заказов много, сразу после — очень мало. Когда представляешь картину, становится ясно, когда надо заработать больше, чтобы в январе и летом не уйти в минус.
Три года я работала без отпуска, а в ноябре все-таки поехала отдыхать. Не была на связи шесть часов, пока мы летели. Включила ноутбук, почта завалена сообщениями: нас кинул курьер, нас подставил поставщик. Но эти проблемы решаются двумя звонками. Раньше для меня это было нервотрепкой, так и реагировала — все, катастрофа, мы закрываемся. Но со временем научилась воспринимать это как часть рабочего процесса, еще одну задачу, которую нужно решить.
«Если ты фрилансер, надо планировать все наперед, записывать каждую деталь»
Планировать на год я стала далеко не сразу. Ко мне это пришло недавно, путем проб и ошибок. Прошлым летом дела шли ужасно, потому что у меня не было плана, и мы оказались в минусе. Только недавно я закрыла долги с лета.
Я вела учет расходов какое-то время, чтобы узнать, сколько денег и на что я трачу. Потому что когда ты индивидуальный предприниматель (как в моем случае), то каждый день капает какое-то количество денег, и поэтому сложно оценить, сколько их всего и сколько их еще будет. Учишься расставлять приоритеты: окей, я могу сама пылесосить и протирать пол, зато эти деньги освободятся на что-то другое. Январь — плохой месяц в плане заработка, поэтому я отменила уборщицу. В хорошие месяцы я ее приглашу.
Мне хватает на повседневную жизнь с учетом того, что есть няня и походы в театры. Я не живу в роскоши. Если нужно дочке сделать прививки, то у меня есть на это восемь тысяч. Но хорошо, что прививки не надо делать каждый месяц. Я могу не купить кофе в «Старбаксе» и не потратить 300 рублей. Могу сделать маникюр не за тысячу, а за 400 рублей, просто стены в салоне будут не сливочного оттенка, а оранжевого. Ерунда. Это приходит со временем.
Я профессиональный атлет по маунтин-байку в дисциплине «фристайл». Зарабатывать в моей профессии можно несколькими способами: ездить на шоу, за которые платят гонорар, участвовать в соревнованиях, сниматься в рекламе. Соревнования медийные, есть аудитория, а значит, спонсоры интересуются спортсменами. Я стараюсь совмещать все три способа. Я окончил Московский индустриальный университет, где-то в то время получил травму и пробовал устроиться на работу. Сходил на несколько собеседований, но мне не перезвонили. Было непонятно, чем заниматься, но я решил продолжить спортивную карьеру. С 17 лет я не завишу от родителей, но мама иной раз спрашивает, когда я пойду работать.
Конкуренция жесткая, на шоу очень сложно попасть. Есть большой риск получить травму и пропустить сезон. Даже если у меня контракт с кем-то на год, в любой момент все может пойти не так. Если за год у меня не будет результатов, то со мной прекратят сотрудничать.
Все контракты у меня конфиденциальные, так что суммы разглашать не могу. Однако могу рассказать, как это в индустрии устроено. В Европе райдер может зарабатывать благодаря титульному спонсору 15–30 тысяч евро. Я представляю Bergamont Bikes. Есть и дополнительные партнеры. Redbull — один из моих партнеров, и я член мировой команды бренда. Я также рекламирую одежду из Германии Masters of Dirt, часы G-Shock, профессиональную защиту.
«Конкуренция жесткая, я рискую получить травму и выбыть из сезона. В любой момент со мной могут прекратить сотрудничать спонсоры»
Учитывая особенности моей профессии, все риски, возможность потерять все за один год, я стараюсь как-то распределять деньги, откладывать в разных валютах в разных банках. Надеюсь, что в таком случае в будущем я смогу вложить их в другой бизнес или проекты.
Я никогда не экономлю на еде, здоровое питание очень важно в моей профессии. Квартиру снимаю, думал о покупке собственной, но посчитал все и понял, что это невыгодно, поскольку я постоянно в разъездах. Лучше буду вкладываться в свое дело, а 50 тысяч в месяц как-нибудь заработаю, даже если не буду кататься. Мне сложно сказать, сколько я получаю в месяц, потому что контракты специфические и к тому же конфиденциальные, но могу рассказать, как дела обстояли пару лет назад. Тогда я зарабатывал от 70 до 250 тысяч рублей в месяц. Мы с девушкой обычно готовим дома, и я уверен в еде, но если ходим в кафе, то я трачу тысяч пять. Бывает, что авиабилеты оплачивают партнеры, за катание в парке надо платить, с учетом скидки — 70 евро на пять дней. 200–300 евро уходит на еду в таких поездках, но обычно это тоже берут на себя организаторы. Единственное, что я покупаю, — это джинсы и носки. Велосипеды у меня спонсорские. Джинсы для катания покупаю в женском отделе H&M евро за десять, они стретч, и их хватает на пару недель. Так что на одежду уходит максимум 30 евро в месяц.
Я в уме откладываю какую-то сумму на жизнь и стараюсь за нее не вылезать — например, тысячу евро. В декабре мне надо было бронировать гостиницы, купить много разных авиабилетов, подарки на Новый год, поэтому пришлось потратить тысячи три-четыре.
Сложно судить, сколько еще я так смогу работать, наверное, лет пять, до 32 лет. Конкуренция серьезная, сейчас и в 17 лет люди могут подойти к моему уровню.
Я полностью управляю своей жизнью. Рутинная монотонная работа — не мое. В семь утра единственный, кто может заставить меня проснуться, — моя девушка. У нее серьезная работа в энергетической компании, и она рано выходит из дома. Она меня вдохновляет заниматься делами рано утром, тогда вечером мы сможем вместе провести время. Но иногда я могу ее проводить до двери и поспать еще пару часов.
Материал подготовлен при поддержке:
Совесть — новая карта
беспроцентной рассрочки
«Совесть» — карта беспроцентной рассрочки для оплаты покупок в торговых сетях, интернет-магазинах и ресторанах. Вы можете использовать заемные деньги, возвращая только стоимость покупок, а не проценты.
Период рассрочки варьируется от одного до 12 месяцев. За это время вы выплачиваете стоимость своих покупок равными частями каждый месяц. Такая схема — самая прозрачная и понятная для потребителей.
Возобновляемый лимит по карте зависит от вашего дохода и текущей кредитной нагрузки: от пяти до 300 тысяч рублей. Один раз оформив карту, можно многократно делать покупки в разных магазинах и онлайн.
Карта рассрочки «Совесть» —банковская предоплаченная карта, используемая для оплаты товаров и услуг только в магазинах-партнерах. Снятие наличных денежных средств с карты не предусмотрено. КИВИ Банк (АО), лицензия ЦБ РФ № 2241. Проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами с соблюдением сроков, указанных в Личном кабинете на сайте sovest.ru. Рассрочка—маркетинговое название предоставляемого на период рассрочки кредита для покупки в магазинах-партнерах. Период рассрочки означает срок кредита, в течение которого не взимаются проценты за его использование. В случае неоплаты ежемесячного платежа в период рассрочки может взиматься штраф в размере 290 ₽. В течение периода рассрочки оплата за пользование кредитом составляет 0% годовых. При невозврате суммы кредита по истечении периода рассрочки начисляются проценты в размере 29% годовых от неоплаченной суммы. Срок кредита — до востребования, комиссия за первый год обслуживания карты - 290 ₽, за последующие 590 ₽, кредитный лимит от 5 000 ₽ до 300 000 ₽ (определяется индивидуально).
КомментарииПодписаться