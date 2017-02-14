Я долго не умел обращаться с деньгами, но два года назад установил на телефон приложение CoinKeeper, которое учитывает расходы, и стал записывать каждую копейку. Затем это уже вошло в привычку, и полтора года я фиксировал все траты. Большая часть денег у меня уходит на образование, увлечения и путешествия. Но в приложении я не считал расходы, связанные с бизнесом: оплата бухгалтера, налогов, гонораров и прочего — для этого у меня отдельная вкладка.

Когда я начал работать с большими проектами и подрядчиками, которым я должен вовремя заплатить гонорар, то довольно быстро выяснил, что без финансовой подушки безопасности это делать сложно.

Все мои проекты разные. На одних проектах я работаю с двумя операторами, а где-то мне нужно 15 человек. Не все клиенты платят аванс, и не все платят непосредственно после того, как работа сдана, а людям я должен отдать гонорар практически сразу. Бывало так, что работа сделана, а денег у меня не осталось, все раздал. В таких случаях пользуюсь кредитной картой.

Но деньги мне не жалко, я всегда трачу, не откладываю. Это скорее минус. Недавно я всерьез задумался, что буду делать на пенсии, ведь ее мне платить никто не будет, а зарабатывать в 70 лет будет, скорее всего, сложнее. Наверное, надо откладывать 10 % с каждого гонорара и учиться инвестировать.

«Чтобы приносить пользу работодателю, не нужно сидеть в офисе с 9:00 до 18:00»

Деньги, как правило, уходят на книги, мастер-классы, курсы. Это не крупные траты, где-то от 10 до 30 тысяч в месяц. Часто хожу на мастер-классы по фотографии, они обычно дороже всего остального. При этом фотография — мое хобби, этим я не зарабатываю на жизнь. На саморазвитии, спорте и отдыхе не экономлю никогда, но это не крупные траты, где-то от 10 до 30 тысяч в месяц по каждой категории.

Обычно я не остаюсь без проектов, работа всегда есть. Самый длительный перерыв — две недели. Бывает, что месяц нет крупного проекта, но есть небольшие. Я не переживаю по этому поводу, работа всегда приходит. При этом я могу выбирать, с кем работать, а с кем нет.

Есть такая фраза: «работая на кого-то, ты помогаешь устраивать чужую жизнь». Работая на себя, я выстраиваю жизнь собственную. Я работал в офисе, но мне надоело, перестало интересовать, хотя в офисной жизни много плюсов.

Чтобы приносить пользу работодателю, не нужно сидеть в офисе с 9:00 до 18:00. Лет пять назад, устраиваясь на работу, я сразу сказал, что с меня надо спрашивать за результат работы, а не где я в этот момент нахожусь — на набережной в другом городе или за соседним столом. Это неважно до тех пор, пока есть результат.

Я мог встретиться на обеде посередине недели с товарищем и улететь в Израиль прямо из кафе. Ноутбук у меня всегда с собой, и я знаю, когда и какую я должен выполнить работу. Это свобода, но при этом часто приходится работать в отпуске или в выходные.