Популярной Barbour International сделали мотоциклисты, а именно икона мужского стиля, американский актер, авто- и мотогонщик Стив Маккуин. Сегодня вощеная куртка британского бренда — это скорее атрибут модника, излюбленного героя стритстайл-фотографов. Barbour приживется в любом гардеробе и прослужит вам всю жизнь. Ее можно носить как с джинсами, так и с более строгими вещами. На первом этаже универмага, кстати, с 16 по 19 февраля пройдет воркшоп, на котором расскажут, как ухаживать за вощеной курткой.