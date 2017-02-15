Весенний дайджестЧто смотреть на маркете Bravery в «Цветном»
От мотокультуры до фильма Джармуша «Патерсон»
С 16 по 26 февраля в «Цветном» в третий раз пройдет мужской поп-ап-маркет Bravery. Здесь будут продавать одежду, обувь, аксессуары, косметику, мотоциклы, а также пройдут выставки. Мы во всем разобрались и совместно с универмагом собрали короткий гид по тому, что нужно посмотреть или купить.
Barbour
Популярной Barbour International сделали мотоциклисты, а именно икона мужского стиля, американский актер, авто- и мотогонщик Стив Маккуин. Сегодня вощеная куртка британского бренда — это скорее атрибут модника, излюбленного героя стритстайл-фотографов. Barbour приживется в любом гардеробе и прослужит вам всю жизнь. Ее можно носить как с джинсами, так и с более строгими вещами. На первом этаже универмага, кстати, с 16 по 19 февраля пройдет воркшоп, на котором расскажут, как ухаживать за вощеной курткой.
Black Ember
Водонепроницаемый рюкзак TL Pack вмещает 20 литров, что достаточно, скажем, для короткого путешествия на мотоцикле до ближайших подмосковных усадеб. Благодаря конструкции (а именно модульной системе крепления дополнительных карманов и отделов на защелках) можно подстроить рюкзак под собственные нужды. Модули могут быть размещены на передней и боковых поверхностях, а также на лямках. Очень удобно, чтобы, например, запаковать туда аппаратуру GoPro — и в дорогу.
Olovo
Если, скажем, британский бренд Universal Works переосмысливает рабочую одежду на современный лад, то российская марка Olovo делает то же самое с советской военной формой. В СССР дизайном армейской одежды занимались сразу несколько НИИ, которые продумывали каждую деталь: от застежки и кармана до материалов и швов. Куртка танкиста и бушлат десантника, телогрейка и штормовка Olovo сделаны из самых качественных материалов.
Reebok
Кроссовки Reebok, сделанные совместно с японской маркой Beams, станут хорошим дополнением к любому гардеробу. За основу взята классическая модель Workout Lo, но к проверенному временем силуэту дизайнеры добавили футуристичную накладку на липучке, которая скрывает шнуровку. Верхняя часть установлена на резиновую подошву с мягкой стелькой и цепким протектором.
Vans
Old Skool — модель, ставшая символом не только бренда, но и скейтбординга и различных молодежных субкультур. С момента появления этих кедов компания сделала сотни и тысячи разных вариаций дизайна и интерпретаций. Классическая модель — пожалуй, обязательная позиция в любом гардеробе, которую можно сравнить, скажем, с кроссовками adidas Stan Smith или ботинками Red Wing. В представленных Old Skool используется универсальная размерная шкала, которая совпадает с мужской. При выборе женского размера нужно проверять соответствие в таблице размеров.
Baraonda
Baraonda — новый аромат Алессандро Гуальтьери, создателя бренда Nasomatto. Парфюмер, которого в индустрии называют «сумасшедшим носом», вдохновлялся лучшими сортами ирландского виски. На это намекает и крышечка из итальянского пробкового дерева, напоминающая пробки от бутылок этого дубильного напитка. Любителям согревающих, дымно-древесных, горьковато-ореховых ароматов точно понравятся эти духи.
The Capital Wheels
Фотовыставка Алексея Калабина, посвященная мотокультуре, откроется на минус первом этаже «Цветного». The Capital Wheels — это снимки из путешествий и репортажей о жизни мотоциклистов в разных уголках мира. В экспозиции снимки, которые автор сделал за четыре года путешествий по Шотландии, Франции, Швейцарии и северу России.
The Greasy Hands Preachers
Документальный фильм, снятый на 16-миллиметровую пленку, рассказывает о кастом-культуре, стиле жизни и любви к мотоциклам. Герои картины — известные европейские и американские кастомайзеры. Перед показом Алексей Калабин расскажет о главном европейском мотофестивале Wheels and Waves, а также о знакомстве с командой Southsiders MC — объединением известных кастомайзеров, организовавших это мероприятие.
Квартира Патерсона
На четвертом этаже универмага появится копия квартиры главного героя фильма «Патерсон» режиссера Джима Джармуша, оформленная в черно-белых тонах. С 16 февраля при покупке от трех тысяч рублей посетители «Цветного» смогут получить пригласительный билет на любой сеанс картины в Центре документального кино.
Plan B Jeans и универмаг «Цветной»
На мотоцикле можно кататься в чем угодно, но лучше всего — в селвидж-дениме, куртке Barbour и ботинках Red Wing. Если второй и третий пункт — это предмет отдельного разговора, то с джинсами можно разобраться прямо сейчас. Plan B Jeans и «Цветной» специально для поп-ап-маркета Bravery разработали модель № 333. Узкие прямые джинсы сделаны из 13-унцевого премиального японского денима фабрики Kurabo. Всего выпущено 23 экземпляра.
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