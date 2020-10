Модель Chuck Taylor All Star появилась в американских спортивных магазинах в начале прошлого века и с тех пор стала важным предметом гардероба. Впрочем, популярность пришла не сразу, а только тогда, когда кеды заметил известный баскетболист Чак Тейлор. Обувь, называвшуюся тогда All Star, доработали, название сменили на Chuck Taylor All Star, а на боковой нашивке появилась подпись баскетболиста. Сейчас, вероятно, нет ни одного поп-культурного героя, который хотя бы раз не появлялся в этих кедах: от панк-группы Ramones в полном составе до Рианны и Дрейка. Кеды выпускаются в разных цветах и силуэтах. Совместно с Converse мы решили разобраться во всем разнообразии классической модели.