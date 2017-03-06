Весенний дайджестВсе, что нужно знать о современных Converse
Разбираемся в разнообразии классической модели кедов
Модель Chuck Taylor All Star появилась в американских спортивных магазинах в начале прошлого века и с тех пор стала важным предметом гардероба. Впрочем, популярность пришла не сразу, а только тогда, когда кеды заметил известный баскетболист Чак Тейлор. Обувь, называвшуюся тогда All Star, доработали, название сменили на Chuck Taylor All Star, а на боковой нашивке появилась подпись баскетболиста. Сейчас, вероятно, нет ни одного поп-культурного героя, который хотя бы раз не появлялся в этих кедах: от панк-группы Ramones в полном составе до Рианны и Дрейка. Кеды выпускаются в разных цветах и силуэтах. Совместно с Converse мы решили разобраться во всем разнообразии классической модели.
The Chuck Taylor All Star Core
Базовая модель: простой классический хлопковый канвас, вулканизированная резиновая подошва и логотип со звездой. Подходит почти для любого стиля и образа — обязательная составляющая любого гардероба.
The Chuck Taylor All Star Seasonal Colors
Классический «чак» каждый сезон появляется в новых цветах. Круглая нашивка, отделанный резиной мыс и узнаваемый силуэт — классические элементы в сочетании с яркой палитрой позволяют комбинировать кеды с любой одеждой.
The Chuck Taylor All Star ‘70
Переиздание модели, выпущенной в 1970-х, отсылает к панк-року и протестному духу. Например, против общепринятых норм и социальных устоев. Высокий бампер, прочная кожа и высокая посадка прочно ассоциируются со злыми улицами, закатанными узкими штанами, а также быстрой и громкой музыкой.
The Chuck Taylor All Star ‘70 Mono
Тот же силуэт 1970-х годов, однако кеды сделаны из более мягкой кожи. Завышенная подошва и плотный резиновый бампер дают ощущение устойчивости и уверенности.
The Chuck Taylor All Star II Core
Кеды Converse были выпущены в 1917 году и с тех пор почти не менялись. За узнаваемый силуэт их и любят, однако классические модели известны еще и отсутствием амортизации. Современная модель создана для любителей классики и комфорта. Анатомическая стелька Nike Lunarlon, плотная фактурная ткань верха и дополнительная фиксация язычка позволяют провести на ногах весь день и не устать.
The Chuck Taylor All Star II Gum
Линейка The Gum Pack создана на базе комфортного силуэта Chuck II. Кеды подойдут аскетам и любителям минимализма: милитари-стиль, каучуковый бампер и мысок, удобная стелька и ничего лишнего.
The Chuck Taylor All Star II Pastels
Коллекция, как можно догадаться из названия, сделана в приглушенных пастельных цветах. Ткань под стать расцветке — мягкая; пара сидит комфортно, визуально не увеличивая стопу.
The Chuck Taylor All Star II Craft Leather
Лаконичная кожаная модель на базе Chuck II подойдет как для повседневного, так и для строгого стиля. Кеды сделаны из качественной кожи, шнурки вощеные, люверсы никелевые, а стелька с технологией Lunarlon помогает ногам не устать.
The Chuck Taylor All Star Modern
Линейка Modern выглядит так же, как и классическая модель, однако весит в несколько раз легче. Гулять в них — все равно что идти босиком по мягкой траве.
The Chuck Taylor All Star Modern Lux
Комфортные кеды без лишних деталей с монохромным силуэтом. Дорогая кожа и высокотехнологичные материалы обеспечивают удобство, а классический силуэт хорошо сочетается с новым дизайном.
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