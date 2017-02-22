Весенний дайджест10 бьюти-гаджетов для ухода за волосами
Устройства, которые действительно пригодятся
Каждый год на рынке появляется все больше гаджетов для ухода за волосами, и разобраться в них не всегда просто. Для совместного проекта с BaByliss мы выбрали десять самых востребованных предметов. Гаджеты можно купить как для себя, так и для близких на 23 Февраля или 8 Марта.
BaByliss Paris Curl Secret 2 C1300E
Автоматическая плойка для завивки с двумя диаметрами
Новый Curl Secret 2 позволяет экспериментировать с различными укладками. В комплекте с щипцами — два сменных диаметра (25 миллиметров и 35 миллиметров) для создания упругих кудрей и крупных локонов. «Умная» система автоматически адаптирует температуру и тайминг к выбранному режиму.
BaByliss Paris 6616E
Итальянский профессиональный фен
Мощный фен с профессиональным AC-мотором сушит волосы быстрее обычного и создает салонную укладку дома за несколько минут. В комплекте — два узких концентратора для создания точного стайлинга. Волосы сохнут быстро и не теряют влагу, оставаясь здоровыми и блестящими, а функция ионизации избавляет от излишней пушистости.
Beard Designer BaByliss for Men SH500E
Триммер для стайлинга бороды
За счет мощного мотора (вращающиеся головки совершают пять миллионов режущих движений в минуту) триммер бреет в два раза быстрее обычного, что идеально подходит тем, кто все делает в последнюю минуту. 50 настроек длины позволяют сделать как трехдневную щетину, так и бороду. В комплект входит контурный триммер для проработки труднодоступных зон. Благодаря технологии Wet & Dry можно пользоваться в душе и легко чистить.
BaByliss Paris HSB100E
Выпрямляющая 3D-термощетка
BaByliss Paris HSB100E — хорошая альтернатива выпрямителям: 126 зубчиков бережно расчесывают, разглаживают и выпрямляют локоны, а двойная ионизация делает их блестящими. Керамические зубчики равномерно распределяют тепло по всей поверхности, а щадящая температура подходит для самых чувствительных волос.
BaByliss for Men E837E
Многофункциональный мультитриммер 10 в 1
Триммер Babyliss — незаменимый гаджет в арсенале любого мужчины хотя бы потому, что в комплекте есть насадки для носа, ушей, бороды, усов и тела. Регулировать длину волос можно самостоятельно: от 0,5 до 18 миллиметров. Ножи триммера сделаны из нержавеющей стали, их можно промывать проточной водой. В комплекте — щеточка для очистки насадок и подставка для хранения комплекта.
BaByliss Paris 2736E
Вращающаяся фен-щетка для объемной укладки
В мощной фен-щетке, помимо основной функции, есть еще несколько полезных: она делает волосы гладкими и придает здоровый блеск за счет ионизации, а четыре керамические насадки позволяют экспериментировать со стилями. Прибор одновременно сушит и укладывает волосы, не давая им перегреться. Две вращающиеся насадки разного диаметра позволяют создавать объем и подкручивать кончики волос внутрь и наружу. Благодаря регулировке времени и температуры можно подобрать нужный режим для каждого типа волос.
BaByliss Paris G946E
Фотоэпилятор с функцией Bluetooth
Чтобы надолго избавиться от нежелательных волос, необязательно идти в салон; это вполне можно сделать и с помощью профессиональных устройств дома. Фотоэпилятор BaByliss безболезненно удаляет волосы с рук, ног, лица и из зоны бикини. Удобное приложение для смартфона Homelight App сохраняет историю процедур и напоминает, что пришло время провести следующий сеанс. Через Bluetooth фотоэпилятор автоматически определяет тип кожи и создает индивидуальную программу для каждой зоны.
BaByliss Paris С260Е
Профессиональная тройная плойка
Тройная плойка поможет создать эффект «пляжных локонов» за несколько минут. Проведите ею от корней волос до кончиков, слегка сжимая основание. Три режима позволяют подобрать нужную температуру для любого типа волос и различной структуры локонов.
BaByliss Paris ST395E
Паровой выпрямитель для идеально гладких волос
Функция пара увлажняет волосы во время выпрямления и позволяет бережно и эффективно разглаживать их при невысокой температуре. В режиме Intense прибор подает интенсивный пар и справляется с самыми непослушными волосами. Устройство, в отличие от других, выпрямляет как сухие, так и мокрые волосы. Керамическое покрытие, как и в других моделях BaByliss, защищает тонкие и хрупкие волосы.
BaByliss Paris 3021E
Керамические бигуди для голливудских локонов
Тепло в керамических электробигуди эффективно и безопасно распределяется по волосам, а долговечное покрытие защищает от воздействия температуры, сохраняя живой блеск. Устройство удерживает температуру 15 минут, потом медленно остывает, за счет чего локоны и становятся устойчивыми. В комплекте — 20 бигуди: восемь больших, шесть средних, шесть маленьких.
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