Каждый год на рынке появляется все больше гаджетов для ухода за волосами, и разобраться в них не всегда просто. Для совместного проекта с BaByliss мы выбрали десять самых востребованных предметов. Гаджеты можно купить как для себя, так и для близких на 23 Февраля или 8 Марта.