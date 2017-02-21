До 23 февраля и 8 марта осталось несколько дней, а значит, многие, вероятно, задумались о подарках уже сейчас. Для некоторых людей этот выбор — тягостное мучение. Чтобы облегчить задачу, совместно с Vnukovo Outlet Village, который находится в Новой Москве, мы подобрали несколько предметов мужского и женского гардероба, чтобы вам было проще.

В честь праздников с 23 по 26 февраля и с 5 по 8 марта в аутлете действуют скидки от 30 % до 70 %.