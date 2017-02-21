Весенний дайджест10 недешевых вещей, которые можно выгодно купить со скидкой
Пальто Etro, кроссовки New Balance, пуховик Meucci и другие предметы гардероба на распродаже
До 23 февраля и 8 марта осталось несколько дней, а значит, многие, вероятно, задумались о подарках уже сейчас. Для некоторых людей этот выбор — тягостное мучение. Чтобы облегчить задачу, совместно с Vnukovo Outlet Village, который находится в Новой Москве, мы подобрали несколько предметов мужского и женского гардероба, чтобы вам было проще.
В честь праздников с 23 по 26 февраля и с 5 по 8 марта в аутлете действуют скидки от 30 % до 70 %.
Пальто Etro
Цена — 197 140 рублей,
со скидкой — 69 000 рублей
Пальто сильно отличается от того, что обычно делает дом моды, то есть от разноцветных тканей с замысловатыми паттернами. Но это скорее хорошо — будет проще сочетать с остальной одеждой.
Сумка Escada
Цена — 49 749 рублей,
со скидкой — 34 824 рубля
Бежевая сумка на плече, конечно, не дешевый аксессуар. Зато Escada вполне можно сочетать и с повседневной одеждой, такой как светлая джинсовая рубашка или косуха, и с более строгими образами, как, например, сдержанный черный пиджак.
Кроссовки New Balance
Цена — 10 990 рублей,
со скидкой — 5 500 рублей
Кроссовки не самого консервативного цвета, но их вполне можно носить с черными джинсами или милитари-брюками наподобие Engineered Garments.
Чемодан Samsonite
Цена — 30 900 рублей,
со скидкой — 21 630 рублей
Samsonite — в числе компаний, которые делают надежные дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы. Представленный в первую очередь подойдет тем, кто собирается в небольшое путешествие, когда нужно только самое необходимое. Стилем, как обычно это бывает с чемоданами, жертвовать не придется.
Лоферы By Malene Birger
Цена — 34 200 рублей,
со скидкой — 6 840 рублей
Смелые лоферы с мехом, несмотря на некую эксцентричность, вполне можно сочетать практически с любой одеждой, так что они вряд ли станут очередной парой ненужной обуви в вашем гардеробе.
Пуховик Meucci
Цена — 28 500 рублей,
со скидкой — 19 900 рублей
Тонкий пуховик с принтом с птицами на подкладке можно носить как отдельно весной, так и, скажем, в качестве утеплителя под пальто зимой. Сдержанный синий цвет подойдет к любому образу.
Колье Max Mara
Цена — 31 560 рублей,
со скидкой — 11 050 рублей
Массивные украшения популярны уже несколько сезонов, поэтому колье Max Mara станет хорошим подарком на 8 марта.
Шарф Malo
Цена — 31 000 рублей,
со скидкой — 15 500 рублей
Ничего не согреет в холод и ветер так, как хороший шарф. Можно купить как яркий, так и приглушенных цветов, которые будут сочетаться с каждодневной курткой или пальто. Приятный на ощупь шарф Malo как раз из второй категории.
Портмоне Hugo Boss и ремень BML
Цена портмоне — 12 500 рублей,
со скидкой — 8 750 рублей
Цена ремня — 5 040 рублей,
cо скидкой — 1 512 рублей
Основные критерии при покупке как ремня, так и портмоне — простота и элегантность. Представленные продукты не только полностью отвечают этим критериям, но и довольно неплохо сочетаются друг с другом.
Кошелек Michael Kors
Цена — 8 700 рублей,
со скидкой — 5 700 рублей
Кошельком мы пользуемся каждый день, и не один год, поэтому есть смысл вложиться в качественный. В лаконичный и вместительный красный бумажник не только можно легко убрать деньги и кредитки — его еще и приятно держать в руках, когда вынимаешь из сумки.
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