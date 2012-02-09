Поток «Вторая смена» при поддержке Volkswagen посвящен одному дню из жизни людей, живущих в современном мегаполисе и одновременно совмещающих две непохожие професcии. У всех героев разный темперамент, но один и тот же ритм. Чтобы выдержать его, все они передвигаются по городу на автомобиле Volkswagen Tiguan, который готов разделить самые дерзкие стремления и вдохновить на новые открытия.





Модный консультант, управляющий магазином Saint Crispins и владелец домашней кондитерской «Это моя булочка»



Окончил Московскую технологическую академию, пятнадцать лет отдал модной индустрии. За это время работал в таких магазинах как DKNY, Hugo Boss, «Калигула», три года занимался закупками компании A.Testoni. C прошлого года занимает позицию управляющего магазином Saint Crispins. Cовместно с женой Катей Камай открыл небольшую домашнюю кондитерскую «Это моя булочка», где занимается логистикой, юридическими и финансовыми вопросами. Считает свою семью самыми дорогими людьми в жизни, любит путешествовать, а по выходным дням играет в футбол в любительской команде «Маккаби».



День начинается рано — в восемь просыпаются дети, это лучший будильник, который может найтись. До работы я успеваю отвезти старшую дочь в детский сад, около получаса уходит на дорогу до центра, к одиннадцати утра я на рабочем месте. Автомобиль позволяет cделать несколько дел за короткий промежуток времени, помогает совмещать два постоянных дела: основную работу управляющего и новую роль партнера в нашей домашней кондитерской.

Я работаю управляющим обувным бутиком Saint Crispins около года. Компания небольшая: два магазина, Finamore и Saint Crispins. Они расположены по соседству, коллектив из шести человек обычно перемещается из одного в другой, в зависимости от количества клиентов. Я занимаюсь документацией, но самой важной задачей является встреча с клиентами и быстрая помощь в подборе гардероба. Популярность нашего магазина среди живущих в районе Патриарших достаточно большая, наш формат совсем нетипичен для Москвы. Магазин задумывался местом для друзей, и все общение происходит в неформальной, расслабленной, максимально дружеской атмосфере. В основном мы представляем одежду и обувь итальянских производителей.

К нам можно прийти голым, а уйти полностью одетым. Мы подбираем гардероб для совершенно разных ситуаций. Например, составляем деловой лук: классический мужской костюм Sartorio, Cantarelli, мужская сорочка Finamore, галстук или платок, классические туфли Saint Crispins, можем к этому и верхнюю одежду подобрать, даже со шляпой для вечернего выхода. Но может быть и совсем неформально. Супершлягер — альпийские ботинки Zonkeyboot, джинсы PRPS, Marco Pescarolo, уютный кашемировый свитер Svevo или Finamore. Все это укрыть теплейшим пуховиком Svevo или дубленкой Alvaro Maligno. В наших магазинах много аксессуаров, шарфов, перчаток, украшений из серебра Kings Baby Studio, очки Chrome Hearts — в общем, многое из того, что помогает создать в иногда не самой уютной Москве праздничное настроение.

Мои личные фавориты — обувь Saint Crispins, ее делают на заказ австрийцы, классику и отличные джинсовые модели. Джинсы PRPS, которые рвут, зашивают, окрашивают в разные цвета качественнейший хлопок, все производство, как и сама марка, расположено в Японии. И конечно же, cорочки Finamore, особенно их спортивное направление.

Зачастую мой выходной/рабочий день выглядит так: утром с детьми на развивающие занятия, работа в магазине/днем доставка «Булочки», вечером с ребенком в спортклуб, а совсем поздним вечером — ужин с женой, уже для двоих. Домашняя кондитерская «Это моя булочка» сделана общими усилиями, но именно Катя готовит и придумывает все позиции в меню — на мне роль помощника, партнера и главного дегустатора.

Началось все с подачи Катиной сестры — в феврале 2010 года мы приняли участие в гараж-сейле «Мелочевка». Эти мероприятия подтолкнули меня и Катю заниматься тем, что нравится — готовить. Мы испекли десять пирогов, продали все, проснулись счастливыми и начали делать свой маленький бизнес. Для нас, как и для многих, иметь свое маленькое семейное дело, тем более то, что дарит радость людям и в каком-то смысле делает мир лучше, было заветной мечтой. Сейчас мы продолжаем участвовать во всех «Ламбада-маркетах», летом стали участниками фестивалей Пикник «Афиши» и «Афиша-Еда» в парке Горького. Для участия в первом необходимо было название, весь июнь Катя придумывала. Так и родилась «Это моя булочка». В названии зашифровано «секретное» имя нашей старшей дочери Ники, так как она, по нашему с Катей мнению, пахнет совсем как булочка с корицей.

Сначала были маркеты, затем создание странички в Facebook, и уже после начались заказы от клиентов. В «Булочке» я отвечаю за финансовые, юридические, логистические вопросы и обеспечение товарно-материальной базы. Если вы закажете торт, его привезу вам именно я. Помимо этого, закупаю все продукты, которые мы используем в приготовлении. Нам важно соблюдать качество, мы никогда не используем продукты с консервантами, красителями, загустителями, искусственными ароматизаторами, растительными жирами, маргарином и вообще чем-либо ненатуральным. По моему мнению, это норма, которую следует соблюдать всем. Для наших кондитерских изделий мы покупаем муку самого тонкого помола, свежие отборные деревенские яйца, коричневый тростниковый сахар, французское или финское сливочное масло, свежие фрукты и ягоды, темный 75%-ный шоколад. Мы выбираем все самое лучшее, как выбираем для себя, так как это сказывается на нашем же организме, и для нас самый главный критерий — свежесть. Выпечка должна быть тонкой, воздушной и очень качественной.

Все наши торты обязательно с сочным тестом. Самая популярная позиция — это торт-конструктор «Хеппибездей», с ним можно фантазировать, что удобно и нам, и клиентам. Здесь могут быть разные опции: ванильные или шоколадные коржи, пропитанные ягодным или цитрусовым шнапсом, с запеченной смородиной, вишней или яблоком и кремом «Шантильи», который тоже можно сделать ванильным или шоколадным. Это торт «собери сам», но он всегда будет украшен свежими ягодами. При кажущейся схожести каждый торт — единственный, почти неповторимый. Еще в нашем небольшом меню: торт «Шоколадно-ореховый» без муки, один из классических итальянских рецептов, с разными орехами; «Медовый» из детства, с двумя видами крема: сметана-сгущенное молоко или маскарпоне-сгущенное молоко; разнообразные капкейки с ягодами или крупными кусками горького шоколада; мои любимые пирожные «Вера»; «Кофейно-ореховый» по старому семейному рецепту; чизкейки домашние из диетического творога с ягодами, идеальные для лета. И совершенно замечательные овощные тарты на хрустящем тесте, с козьим сыром, овощами и тунцом, их нужно есть незамедлительно, горячими, сразу из печи.

Наши клиенты — это в основном 25-30-летние пользователи Facebook (у нас уже более 600 лайков), друзья и их друзья. Есть такие, кто приходит именно к нам на все мероприятия, в которых мы участвуем, и пробуют, пробуют, пробуют. Есть почитатели и среди родителей наших друзей. Бывают интересные истории — один молодой человек пробовал наши вкусности на Пикнике летом, и недавно заказал тортик для только что поженившихся друзей. Вспомнил о нас из Канады, где, оказалось, живет. Другой наш клиент, мой знакомый, за неделю заказал для семьи восемь разных (сладких и овощных) пирогов, все никак не мог остановиться, оставлял заказы каждые два дня.

Мы обязательно будем продолжать радовать жителей Москвы «булочкиной» выпечкой. Над способами накормить еще большее количество сладкоежек думаем. Пока же размышляем над новым бастионом — постоянным местом в центре города, маленьком и уютном домашнем кафе.

Фотографии: Егор Васильев