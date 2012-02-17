Поток «Вторая смена» при поддержке Volkswagen посвящен одному дню из жизни людей, живущих в современном мегаполисе и одновременно совмещающих две непохожие професcии. У всех героев разный темперамент, но один и тот же ритм. Чтобы выдержать его, все они передвигаются по городу на автомобиле Volkswagen Tiguan, который готов разделить самые дерзкие стремления и вдохновить на новые открытия.

Куратор направления Action Sports и диджей



Училась в Институте стран Азии и Африки в МГУ. По специальности востоковед, переводчик японского языка и специалист по экономике Японии. Год стажировалась в Токийском университете, пока училась, занималась культурным обменом с Японией: привозила в Москву японских музыкантов и деятелей культуры. В 2007 году вместе с партнерами основала агентство CASA и провела серию актуальных музыкальных мероприятий. Сейчас работает в новом многопрофильном детском центре, где занимается развитием направления экстремальных видов спорта. В свободное время много путешествует, обожает ездить в горы и кататься на сноуборде, а с недавних пор к спортивным увлечениям добавился серфинг.





Мой рабочий день начинается в районе одиннадцати утра и длится до девяти вечера, никакой жесткой структуры у него нет. Как правило, обычный день заполнен множеством встреч и брейнштормов. Мы только начинаем работать над проектом, поэтому о многих вещах пока не могу рассказывать, но одно известно точно: подобных аналогов нет ни в России, ни в мире. Моя должность здесь — куратор направления Action Sports. Мои обязанности — придумать и реализовать уникальную площадку для круглогодичных занятий активными видами спорта, такими как сноуборд, скейтборд, лыжи, BMX/маунтинбайк и мотокросс.

Action Sports, или, как более популярно называть в России, экстремальные виды спорта — суперпопулярная во всем мире история. В России она тоже набирает обороты в геометрической прогрессии. Попробую проиллюстрировать реальными фактами и цифрами. Сегодня сноуборд — один из самых активно развивающихся видов спорта, например на Олимпиаде в Ванкувере, самая дорогая проданная телевидению трансляция — финал сноуборда (хафпайп), а сноубордист Шон Уайт — самый богатый спортсмен на Олимпиаде (Forbes). Спортивные мировые эксперты утверждают, что в состав следующих летних Олимпийских игр войдет и скейтборд. А в России вообще нет полноценной инфраструктуры по этим видам спорта.

То, над чем я сейчас работаю в центре, — это одновременно и круглогодичная база для тренировок, и спортзал нового поколения — спортзал будущего. Это первый в России уникальный спортивный комплекс нового формата в привлекательной для детей оболочке — целого парка спортивных аттракционов. Здесь дети смогут увлечься спортом и культурой здорового тела, а правильный тренерский подход включит интерес и сделает спорт любимым занятием. Для детей экстремальные виды спорта — это приманка для того, чтобы серьезно заняться спортом, своим телом и духом. Этим проектом мы хотим открыть альтернативный подход к спорту, как я называю fun+польза, и все без травматичных и однообразных тренировок.

Будучи на стажировке в Токио, я начала продюсировать и организовывать крупные культурные мероприятия, успешно продолжаю и сейчас. В прошлом году мы открывали и организовывали крупнейшую выставку экшен-спорт-фотографии в мире, которая получила огромный успех: за три дня ее посетило порядка пятнадцати тысяч человек. Вместе с CASA в 2010 сделали фестиваль TransMusicales в Москве, с безупречным лайн-апом зарубежных и отечественных артистов, а в прошлом году был шумный и красивый каток «Горки-город» на Патриарших прудах. В этом году готовим сцену на Пикнике «Афиши», музыкальную программу Faces & Laces и многое другое. Помимо работы над спортивным проектом, организации мероприятий, придумывания креативных концепций, я занимаюсь музыкой. В том смысле, что я — музыкальный фанат и профессионально диджействую.

Началось все смешно. Как-то раз Сережа Оранж, арт-директор Denis Simachev Shop & Bar, предложил мне прийти поставить красивую музыку в воскресенье в баре. В это самое воскресенье там был сам Денис, который услышал треки, которые я ставлю, и сказал, что планирует делать диджейское объединение, устраивать небольшие вечеринки в баре по вторникам. Ну и предложил мне в него войти, и я, конечно, не могла отказаться. Создав Low Budget Family, мы изначально немного шутили, так как среди нас был лишь один профессиональный диджей — Сережа Оранж. Тем не менее, мы быстро обрели популярность.

В основном я играю играю фанк, соул, буги, хип-хоп. Слушаю много музыки старой и новой, разные диджейские миксы в большом количестве, и именно в них черпаю вдохновение для творчества. Раньше я выступала чаще, несколько раз в неделю во многих заведениях. Теперь стараюсь играть выборочно, только в тех заведениях и на тех вечеринках, которые мне действительно интересны, где мои друзья и приятная компания. На данный момент это в первую очередь все тот же старый добрый Denis Simachev Shop & Bar.

В профессии диджея есть хорошие и не очень стороны, как и в любой другой деятельности. Из хорошего: сама музыка в первую очередь. Возможность слушать и играть то, что ты любишь; мне нравится заставлять людей танцевать и видеть их абсолютно счастливыми в этот момент. Не нравится: табачный дым в клубе, люди, которые до сих пор полагают, что диджей — это человек, который ставит песни по заказу.

С музыкой в Москве, к сожалению, грустно. Москвичи, как мне кажется, уделяют слишком мало внимания тому, какую музыку они слушают и почему. Конечно, над этим должны работать и СМИ, и промоутеры. Но надо заметить, что за последние пять лет мы все же сильно сдвинулись с места, о чем говорит открытие таких мест, как «Солянка», Denis Simachev Shop & Bar, появление фестивалей Пикник «Афиши», Migz, Face & Laces и прочих.

Фотографии: Егор Васильев

Благодарим за помощь в организации съемки бар «Клава»﻿