Фотограф, дизайнер и создатель бренда «Валешки»

За последние 12 лет успел поработать веб-дизайнером и арт-директором в рекламном агентстве, открыть свой бизнес по производству ювелирных мобильных телефонов ISSE и посотрудничать с ювелирным домом Юдашкина. Последние пять лет профессионально занимается коммерческой, рекламной и репортажной фотографией. Снимает для журналов, компаний и частных клиентов. Три года назад вместе с другом Романом Ковалишиным придумал и начал собственное производство домашней обуви «Валешки».



Я стараюсь заниматься тем, что нравится. Именно благодаря этому чувствую себя полным энергии. Плодотворно развиваться, становиться профессионалом, оставаясь в гармонии со своими жизненными ориентирами — это возможно, только лишь когда занимаешься любимым делом. Фотография для меня — любимая работа, которая выросла из хобби. Мне нравится работать с разными людьми. Обожаю разрабатывать и визуализировать идеи, делиться своим настроением и взглядом. Нравится работать с профессионалами, заниматься новыми проектами, помогать своим клиентам зарабатывать.

Фриланс — это осознанная позиция, так я могу посвящать себя той работе, которая созвучна внутренним целям. Фотография очень объемна как специализация, и в силу своего любознательного характера и представлявшихся возможностей я попробовал и продолжаю пробовать себя во многих жанрах, от предметной и интерьерной съемки до арт-фотографии. Самой привлекательной для меня по-прежнему остается портретная съемка и рекламная фотография. Мои клиенты — это рекламные, продакшен-агентства и независимые продюсеры. Основная часть — прямые клиенты, такие крупные компании, как Ahmad Tea, WBD, «Дирол Кэдбери», Philip Morris, Nokia, «Снежная королева», «Независимость», Volkswagen, издательство «Эксмо», журналы «Караван историй» и «Мезонин». Среди частных клиентов — владельцы ресторанов, клубов, кафе, салонов красоты, шоу-румов и творческие люди, например, диджеи и музыканты.

Сейчас в работе несколько проектов — рекламная съемка для крупного FMCG-бренда; социальная рекламная кампания с участием известных лиц в поддержку чтения книг среди молодого поколения; еще готовим провокационную фотовыставку-инсталляцию, посвященную скрытой стороне благотворительности, и вдобавок я продолжаю работу над своим timeless stop-motion фильме о Москве.

Обычный день начинается с зарядки, завтрака и проверки почты. Потом — планирование нового рабочего дня в зависимости от приоритетов. В среднем в неделю две-три съемки, остальное время распределяю между текущими работами по «Валешкам» и работе с клиентами. Я живу в центре, вся активная, деловая и творческая жизнь тоже происходит здесь. Cветовой день — это встречи с клиентами, подрядчиками, партнерами, друзьями. Переговоры, обсуждения, планы, расчеты и просто приятные разговоры.

«Валешки» появились в результате таких встреч с моим другом и партнером Романом Ковалишиным. Изначально мы с ним задумывали «Валешки» как русский сувенир для иностранцев. Мы решили разрушить стереотип сувенира из России, дать бой матрешкам, ушанкам и футболкам с Лениным. Нашим главным оружием против пережитков 90-х стали новизна, стиль и функциональность. Соединив богатые русские традиции, современные материалы и моду, мы придумали «Валешки». Но уже на этапе производства первых образцов поняли, что это не просто сувенир, а действительно удобная, комфортная и красивая домашняя обувь.

Тогда же сразу стало понятно, что в «Валешках» ногам так же уютно и мягко, как рукам в варежках. «Поженив» русские валенки и варежки, мы получили наши «Валешки». Нам очень нравится это название, оно даже звучит на слух так, как выглядит. «Валешки» приятны и глазу, и на ощупь, и на ноге. Оригинальная идея, подчеркивающая русское происхождение, плюс качественные материалы и исполнение. Они функциональны, практичны, и еще упакованы как готовый подарок. У них универсальные размеры — за счет особого кроя и материалов «Валешки» подстраиваются под ногу владельца в диапазоне четырех размеров. Делая подарок, можно не переживать, что промахнешься, надо просто выбрать модель — либо женскую, либо мужскую. «Валешки» выполнены из особо прочной, легкой и дышащей мембранной ткани с нашим собственным дизайном. Внутренняя отделка из итальянского мерсеризованного хлопка. Благодаря специальной обработке ткань из такой пряжи похожа на шелковую, плюс она экологична и гигиенична, устойчива к свету, стирке, трению и отлично поглощает влагу, поэтому «Валешки» так приятно носить на босу ногу. Подошва сделана из мягкой натуральной кожи. Они полностью защищают ногу, но сохраняют при этом приятное ощущение ходьбы босиком.

В нашей компании я отвечаю за дизайн тканей и производство в целом, логистику, работу с оптовыми клиентами и партнерами. Контролирую работу с интернет-магазинами и всеми подрядчиками. Еще в компании мой партнер Роман — мы вместе решаем вопросы дизайна, производства и маркетинга, ведем переговоры с новыми партнерами; Ира отвечает за PR и рекламные акции, ведет страничку в Facebook; Андрей курирует работу интернет-магазина, склада и работу курьеров.

«Валешки» с самого начала пришлись по вкусу нашим друзьям и близким, а потом получили и более широкий круг распространения. Мы предполагали, что основными покупателями будут модницы. Но потом стало очевидно, что их просто покупают в подарок и себе, независимо от пола и возраста. Как говорится, держи ноги в тепле. Сейчас думаем над развитием русской темы, у нас на подходе совершенно новые дизайны по мотивам русских сказок. Очень красочные! Еще планируем сделать облегченную и укороченную версию «Валешек» на летний лад. Плюс у нас есть новый продукт, который станет прекрасным дополнением для «Валешек» во время долгих путешествий и перелетов на самолете.

Фотографии: Егор Васильев