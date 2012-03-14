Поток «Вторая смена» при поддержке Volkswagen посвящен одному дню из жизни людей, живущих в современном мегаполисе и одновременно совмещающих две непохожие професcии. У всех героев разный темперамент, но один и тот же ритм. Чтобы выдержать его, все они передвигаются по городу на автомобиле Volkswagen Tiguan, который готов разделить самые дерзкие стремления и вдохновить на новые открытия.





Основатель и руководитель аудиторской компании «Коррект-консалтинг» и фермерской компании «1000 трав»



Окончила Академию народного хозяйства при Правительстве России с красным дипломом. Поработав несколько лет главным бухгалтером, в 2002 году создала компанию по бухгалтерскому аутсорсингу, а в 2003-м получила аттестат аудитора и лицензию на аудиторскую деятельность для своей компании. В прошлом году вместе с мужем Петром Дорофеевым начала бизнес по выращиванию пряных трав по экологически чистой технологии биодинамического земледелия.





По-моему, запуск бизнеса сродни созданию спектакля или фильма: это захватывающий, очень творческий процесс. Надо собрать вместе массу деталей, решить кучу вопросов, найти сотрудников, клиентов. Все должно работать слаженно, без сбоев и, главное, приносить удовольствие. Свою первую компанию я основала в 2002 году, начав с услуги по ведению бухгалтерского учета, а в 2003-м получила лицензию на аудиторскую деятельность. С тех пор мы занимаемся аудитом — как обязательным, так и инициативным, налоговым консультированием и бухгалтерским аутсорсиногом. Компания небольшая, десять сотрудников.

Наши клиенты — это малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели. Мне нравится, что мой бизнес позволяет строить с людьми долгие, доверительные отношения: с некоторыми клиентами мы работаем с 2003 года. Последние годы новые клиенты приходят к нам исключительно по рекомендации, мы давно не даем никакой рекламы.

Работа в аудите не позволяет расслабиться. Меняющиеся законы, новые инструкции, изменения в отчетности требуют постоянного внимания. Периодически появляется желание отвлечься, отдохнуть от цифр и инструкций. Меня спасает мой сад пряных трав. Выращиванием трав я увлеклась несколько лет назад. Все началось с мяты. Мне давно хотелось ее вырастить, но загвоздка была в том, что мята не выращивается из семян, а размножается вегетативно — корневищными черенками. Мне никак не удавалось достать живой и подходящий по сорту черенок. А сортов у мяты существует более ста.

И вот, как-то мы с мужем путешествовали по Испании и заехали в Барселону. Там на Ла Рамбле продавали мяту в горшочках – ту самую, о которой я

мечтала, живую и ароматную. Так у меня появилась мята, а за ней и другие пряные травы: тимьян, шалфей, эстрагон, розмарин. В течение нескольких лет из восьми росточков испанской мяты разрослась целая грядка, и прошлым летом мяты было столько, что мы начали ее раздавать знакомым и задумались о том, чтобы попробовать продавать.

Сейчас мы выращиваем наши травы по технологии биодинамического земледелия на участке в деревне в Егорьевском районе. Это очень чистое место, в радиусе 30 километров нет ни одного производства. Главное в биодинамическом земледелии — здоровая почва. Потому что почва — это целый мир живых существ, который и создает ее плодородие. В почве должна кипеть жизнь, интенсивно идти микробиологические процессы, сохраняться влага — и тогда все, что необходимо растениям для роста, они получат сполна и без всякой химии. С этой технологией плодородие земли не убывает со временем, а наоборот, накапливается. Мы применяем только экологичные приемы агротехники, землю глубоко не перекапываем, чтобы не губить ее обитателей. В итоге достигаем своей основной цели — получения натуральных и экологически чистых продуктов.

Наша аудитория — люди, которые понимают важность употребления экологически чистой продукции для своего здоровья. А также те, кто хочет порадовать себя и своих близких необычным вкусом и ароматом блюд. Покупателей привлекает свежесть наших трав. Ведь их путь от грядки до заказчика составляет всего один-два дня. Сейчас в Москве очень популярны фермерские продукты. Есть масса площадок, где их продают, и спрос по многим позициям превышает предложение. Мне понравился подход к этому бизнесу компании LavkaLavka, и я предложила им мои пряные травы. В сентябре они пригласили нас участвовать в фермерском рынке на «Стрелке», и все, что мы привезли, было раскуплено в течение трех часов. Мы с LavkaLavka договорились, что будем продавать через них наши травы будущим летом.

Фермерским проектом мы занимаемся вместе с мужем, пока справляемся вдвоем. Муж занимается техническими вопросами и логистикой. Я отвечаю за ассортимент, агротехнику и финансы. Летом, когда надо будет два раза в неделю собирать и возить продукцию в Москву, придется привлекать помощников. Сейчас мы готовимся к весне. Апрель и май — ключевое время для нашего агропроекта. Мы планируем грядки, рисуем схему полива, покупаем оборудование, семена, пленку. Как только сойдет снег, начнем работать с землей.

Я стараюсь выезжать из дома чуть позже основного потока машин, когда немного уменьшится трафик. В офис приезжаю часам к одиннадцати. Несколько раз в неделю я езжу к клиентам своей аудиторской компании, весной много закупок по агропроекту, приходится много ездить по магазинам и складам, посещать наш участок. Получается, что с наступлением теплого времени года все больше времени я провожу за городом и за рулем — здесь очень выручает кроссовер.

Этим летом у нас будут расти мята, тимьян, розмарин, орегано, шалфей, эстрагон, мелисса, чабер, базилик, руккола, шпинат. Мы предложим не только срезанные травы, но и травы в горшочках. Скоро запустим сайт, на котором можно будет заказывать нашу продукцию. Мы планируем постепенно расширять ассортимент, думаем купить участок земли в два-три гектара, где можно будет организовать ферму по выращиванию экологически чистых пряных трав и овощей.

Мой новый бизнес помогает мне отдохнуть от офисной работы. Мне нравится, что два моих дела совершенно разные. Один — это офис, компьютер, бумаги, цифры. Другой — воздух, земля, растения. Конечно, они сильно разнесены в пространстве, но при наличии хорошего автомобиля это не проблема.

Фотографии: Егор Васильев